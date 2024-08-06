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Кенийской бегунье вернули медаль Олимпиады-2024 после дисквалификации

  • 6.08.2024, 19:38
  • 2,578
Кенийской бегунье вернули медаль Олимпиады-2024 после дисквалификации
Фейт Кипьегон

Результат спортсменки аннулировали, потому что она схватила за руку другую бегунью.

Судьи удовлетворили апелляцию на дисквалификацию кенийской бегуньи Фейт Кипьегон и лишение ее серебра Олимпиады-2024 в беге на 5000 м. Об этом сообщает пресс-служба Международной легкоатлетической ассоциации.

За два круга до финиша Кипьегон схватила за руку эфиопскую спортсменку Гудаф Цегай. 30-летняя кенийка пересекла финишную черту второй (14.29,60), но ее результат был аннулирован. В результате на второе место поднялась голландская спортсменка Сифан Хассан (14.30,61), третье — итальянка Надя Баттоклетти (14.31,64).

Сборная Кении обжаловала это решение. Теперь призовая тройка выглядит следующим образом: Беатрис Чебет, Кипьегон и Хассан.

Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м. Также на ее счету два золота и два серебра чемпионатов мира. Она является рекордсменкой в беге на 1500 м (3 минуты 49,11 секунды).

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