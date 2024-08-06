Гигантский кит выпрыгнул рядом с серфингистками на Олимпиаде
- 6.08.2024, 20:35
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Яркий момент удалось запечатлеть на фотографии.
В последний день соревнований по серфингу у берегов Таити во Французской Полинезии в объективах фотографов Олимпиады на несколько секунд появился кит. Фото выпрыгнувшего рядом со спортсменками океанского обитателя завирусилось в Сети. Подробности рассказали в Associated Press.
Крупное млекопитающее неожиданно появилось на безопасном расстоянии от спортсменок Татьяны Уэстон-Уэбб из Бразилии и Брисы Хеннесси из Коста-Рики, которые соревновались в полуфинальном поединке. Фотографию успели сделать несколько фотографов, которые работали на соревнованиях. Один из них — аргентинский фотограф и триатлонист-любитель Карлос Барриа.
Остров Таити, у которого соревнуются серферы на летних Олимпийских играх, находится в 15,7 тыс. км от Парижа. Вокруг островов киты массово собираются во время спаривания, родов и сезона миграции. Территория считается защищенной зоной для океанских гигантов.