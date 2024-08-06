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Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде

  • 6.08.2024, 21:02
  • 1,486
Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде

В последние месяцы во многих странах наблюдается рост заболеваемости COVID‑19.

Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже, сообщила на пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески COVID-19, в том числе на Олимпиаде, где в настоящее время по меньшей мере 40 спортсменов сдали положительные тесты. Неудивительно, что спортсмены заражаются, потому что, как я уже говорила, вирус довольно активно циркулирует в других странах», — сказала Фон Керков.

Из топ-спортсменов в Париже британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на следующий день после завоевания серебра на дистанции 100 м брассом. Австралийка Лани Паллистер снялась с женской дистанции 1500 м вольным стилем из-за болезни.

В ВОЗ ранее говорили, что во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

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