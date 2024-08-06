Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде 6.08.2024, 21:02

1,486

В последние месяцы во многих странах наблюдается рост заболеваемости COVID‑19.

Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже, сообщила на пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески COVID-19, в том числе на Олимпиаде, где в настоящее время по меньшей мере 40 спортсменов сдали положительные тесты. Неудивительно, что спортсмены заражаются, потому что, как я уже говорила, вирус довольно активно циркулирует в других странах», — сказала Фон Керков.

Из топ-спортсменов в Париже британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на следующий день после завоевания серебра на дистанции 100 м брассом. Австралийка Лани Паллистер снялась с женской дистанции 1500 м вольным стилем из-за болезни.

В ВОЗ ранее говорили, что во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com