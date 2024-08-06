Японская скейтбордистка в 15 лет завоевала медаль на второй Олимпиаде
- 6.08.2024, 22:30
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Кокона Хираки в Париже заняла второе место в дисциплине «парк».
Японка Кокона Хираки завоевала серебро в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «парк» на Олимпийских играх в Париже.
В финале 15-летняя Хираки в лучшей из своих трех попыток показала результат 92,63 балла.
Хираки выиграла медаль уже на своей второй Олимпиаде. В Токио она в возрасте 12 лет завоевала серебро, став самой молодой за 85 лет медалисткой на Играх.
Победу в Париже одержала 14-летняя австралийская скейтбордистка Ариса Трю (93,18), третьей стала 16-летняя британка Скай Браун (92,31).
Самая молодая спортсменка в Париже, 11-летняя китаянка Чжэн Хаохао, заняла в квалификации 18-е место и не попала в финал. Чжэн Хаохао родилась 11 августа 2012 года — за день до закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Она стала самой молодой в истории представительницей Китая на Олимпиаде.
В скейтбординге нет возрастных ограничений по выступлению на Олимпийских играх.