Прорыв границы с РФ: новые данные о боях в Курской области 10 7.08.2024, 7:51

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Сообщается о сражениях в Судже.

6 августа Силы обороны Украины прорвали границу с Курской областью, в частности, бои продолжаются в Суджанском и Кореневском районах. «Фокус» рассказал все, что известно о событиях на территории РФ по состоянию на сейчас.

Наступление на Суджу: как все началось

Утром 6 августа жители двух приграничных районов Курской области (РФ) жаловались на стрельбу и взрывы. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что проблемными являются два района — Суджанский и Кореневский.

Тогда же СМИ со ссылкой на ГУР рассказали, что пограничные бои ведутся вблизи Куриловки и Гончаровки Курской области. В разведке отказались полноценно комментировать тему «прорыв», однако рассказали, что в «этих действиях» не задействованы бойцы РДК.

Днем 6 августа Алексей Смирнов сообщил, что в результате массового обстрела со стороны Украины якобы есть погибшие и пострадавшие.

В российских пабликах днем появилась информация о том, что по пограничью Курской области якобы разъезжают военные автомобили HMMWV и бронетранспортеры Stryker.

Суджа, Курска област. Оператори на дронове от руските въоръжени сили, пускащи гранати VOG върху пехота на украйна, слизаща от американските бронирани машини HMMWV близо до село Куриловка.

Киевската хунта използва тактика на малки маневрени щурмови части.

pic.twitter.com/135qQlVtcC — Ivan the Terrible (@ivanterriblebg) August 6, 2024

Заявлено, як американські БТР Stryker у Курській Народній Респбліці pic.twitter.com/9DwE097FCO — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 6, 2024

По информации россиян, украинские бойцы якобы некоторое время готовили прорыв, а потому подтягивали военную технику к границе. В частности, на машинах якобы были нарисованы отметки — треугольники, которые означают группировку, которая будет наступать с Сумщины в сторону Суджа.

Вечером 6 августа в российских пабликах рассказали о боях в Судже Курской области. Речь идет об обстрелах на уровне артиллерии, расчетов БПЛА и всех доступных огневых средств.

Алексей Смирнов заявил, что якобы над Курской областью была уничтожена украинская ракета.

Также прорыв границы РФ прокомментировали в ФСБ.

«Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершили вооруженную провокацию», — говорится в сообщении.

🌐 Place: The city of Sudzha, Kursk region.

Date: 06.08.2024

🇷🇺 Subdivision: ?

📌 Geolocation: 51.220800,35.314216

A local resident films the flight of two russian Su-25s and a burning truck. https://t.co/z3bds4VI11@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/TfaQc85MnB — Alex Baxmore (@LloydUkrYT) August 6, 2024

По информации источника ВЧК-ОГПУ, вечером 6 августа в Кореневском районе было ранено не менее 15 бойцов подразделения «Ахмат», однако их количество может быть больше.

«Все они «рассредоточились» (разбежались) во время первых ударов и войска ВСУ прошли вглубь района», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале также отметили, что ВСУ якобы подтягивают силы к границе для повторной атаки на Курскую область.

В российском издании Mash сообщили, что по состоянию на вечер бои на границе Курской области продолжаются. В частности, основные сражения происходит в Суджанском и Кореневском районах. Региональный оперативный штаб и все экстренные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Журналисты рассказали, что боевое столкновение продолжается на участке трассы 38К-004 неподалеку КПП Суджа и в районе Гордеевки.

«ВСУ продолжают артобстрел и атаки беспилотниками. По последним данным, в регионе погибли три человека, по меньшей мере 20 получили ранения, в том числе и дети», — утверждают российские журналисты.

Бои в Курской области: что сказали в РФ

В Минобороны России сообщили, что украинские бойцы якобы атаковали позиции российских подразделений прикрытия госграницы в Курской области в 8 утра (мск). В оборонном ведомстве врага рассказали, что Украина якобы наступала силами до 300 бойцов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танками и более 20 боевыми бронированными машинами в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

В свою очередь РФ применила резервы на Курском направлении.

В российской правозащитной организации «Школа призывника» отметили, что в Ленинградской области солдатам-срочникам выдали «список покупок», они нужны для командировки в Курскую область. В частности, новобранцев планируют отправить на границу с Украиной после нескольких месяцев службы.

Так, срочник должен самостоятельно купить рюкзак, форму, берцы, балаклаву, шампунь, порошок, станки для бритья, мультитул, трусы, тактические перчатки, аптечку, коврик на весь рост.

Уничтожение вертолета Ка-52 в Курской области

Вечером 6 августа в росСМИ сообщили, что во время прорыва границы в Курской области был уничтожен вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Также якобы было уничтожено два тягача с танками Т-62М и два КАМАЗа.

Силы обороны Украины пленили военных РФ

Украинским военным удалось пленить российских оккупантов после прорыва границы. По информации военнослужащего с позывным «Балу», Силы обороны взяли в плен около 35 солдат РФ, ряд из них — срочники.

Ключевые события в районе Суджи по состоянию на вечер 6 августа

Аналитики DeepState рассказали о ключевых событиях в районе Суджи Курской области. Они опубликовали карту, на которой показали, где и что произошло в течение дня.

Силы обороны вели группу российских пленных в Украину;

ВС РФ поразили украинскую ББМ, судьба машины и экипажа неизвестна;

уничтожен грузовик в восточной окраине Суджи, зафиксировано два российских самолета;

было заявлено об ударе авиации РФ по частному сектору в западной части Суджи;

уничтожена пехота РФ, которая засела в Никольском Белогорском монастыре;

зафиксирован прилет неизвестного снаряда в районе памятника МиГ-29 в восточной части Суджи.

Также были уничтожены два российских танка на тралах в северо-западной части Суджи и вражеский Ка-52 в районе Нижнего Клина.

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