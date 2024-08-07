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Загадочная коробка: что помимо медалей вручают призерам Олимпийских игр в Париже

  • 7.08.2024, 8:30
  • 2,862
Загадочная коробка: что помимо медалей вручают призерам Олимпийских игр в Париже
Ярослава Магучих
Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Это нельзя найти в магазинах.

Каждый медалист Олимпийских игр 2024 года в Париже получает не только награду, но и два подарка, один из которых вложен в небольшую продолговатую коробочку, пишет nv.ua.

Первый подарок — это очаровательный красный талисман Игр, изображающий фригийскую шапочку. Такой вы не найдете в магазинах. На каждом талисмане нашита золотая, серебряная или бронзовая медаль в соответствии с той, которую завоевал спортсмен, а на спине вышита надпись «Браво» на французском языке.

Второй подарок находится в тонкой 40-сантиметровой коробке. Это плакат Игр в Париже от иллюстратора Уго Гаттони. На его создание ушло почти четыре месяца. Утверждается, что все плакаты были изготовлены вручную и при их создании не использовался искусственный интеллект.

Этот коллекционный плакат нельзя найти в магазинах или увидеть на улицах города. Дизайн плаката представляет собой «город фантазий» — стадион с парижскими достопримечательностями (Эйфелева башня, река Сена и Триумфальная арка). Также на нем изображены олимпийские кольца, медали и разные виды спорта.

@jessfoxcanoe Replying to @tanyamckee8 #paris2024 #olympics #canoeslalom ♬ original sound - Jessica Fox

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