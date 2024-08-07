Россияне заявили, что не контролируют несколько сел в Курской области 2 7.08.2024, 9:58

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Z-каналы запаниковали.

Российские Z-паблики заявили, что ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщает УНИАН.

Как пишет Астра со ссылкой на несколько Z-ресурсов, «сохраняется тяжелая ситуация» в Суджанском районе. На северо-западном участке подразделения ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Линия контроля на трассе Рыльск - Суджа доподлинно неизвестна. По версии россиян, на юго-восток ВСУ якобы смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись в направлении западного пригорода Суджи - Гончаровки. По неподтвержденным данным, в населенном пункте продолжаются бои.

«Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня - там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований», - пишет канал.

Россияне также утверждают, что украинское командование якобы продолжает перебрасывать резервы. Также паблики заявили, что фиксируется большое скопление украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово или в сторону Гончаровки.

Канал «Рыбарь» заявляет, что всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований. Частично эту информацию подтверждает канал «Оперативные сводки».

«Друзья, то, что они проникли в Свердликово, это правда, у меня там живут родня и одноклассница», - утверждает жительница Курской области.

Тем временем в курских пабликах и каналах растет количество публикаций с просьбой найти и помочь вывезти родственников из населенных пунктов, которые, по данным местных жителей, остались без связи.

По словам родственницы жителей Свердликова в Суджанском районе, с которой ранее поговорила ASTRA, там до сих пор остаются ее бабушка с дедушкой. Связи с ними нет, в населенном пункте отсутствует свет, вода и газ. Выехать, по ее словам, смогли не все, а те, кто все же смог выбраться из атакованного села, выезжали на собственных автомобилях.

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