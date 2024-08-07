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В сфере энергетики Беларуси много лет работала коррупционная схема

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  • 7.08.2024, 10:45
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В сфере энергетики Беларуси много лет работала коррупционная схема

Которая позволяла завышать стоимость закупок в пять раз.

В распоряжение «Зеркала» попал любопытный документ о взятках в сфере энергетики Беларуси. Коррупционная схема работала много лет и позволяла завышать стоимость закупок в пять раз.

Упомянутый документ Следственный комитет направил в Министерство энергетики. В нем упоминается о деле бывших топ-менеджеров «Минскэнерго» и «Белэнергостроя», которых судят за взятки. Там рассказывается о том, как трое должностных лиц: бывший директор «Белэнерготеплосетьстроя» и инженер этой же организации, ответственный за проведение тендеров, а также бывший начальник управления капитального строительства «Минскэнерго» получали от организаций-поставщиков оборудования взятки. Только инженеру передали более 143 тысяч долларов. Задержали их осенью 2022-го.

Выяснилось, что «своим» поставщикам сообщали секретную информацию об условиях тендеров, на основании которой они могли составить самую конкурентную заявку. Они завышали цены на строительные материалы, включая в них взятки. Также поставлялись более дешевые материалы вместо указанных в договорах. Нередко процедура закупки вообще не оформлялась — сразу подписывали договор с нужным поставщиком.

Из документа СК следует, что на предприятиях были не только взятки, но и прямая кража.

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