Курская битва: ВСУ заняли ряд населенных пунктов в РФ 17 7.08.2024, 10:51

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Украинские военные стремительно продвигаются.

Со вчерашнего дня российские паблики сообщают о весьма стремительном продвижении ВСУ в Курской области. Российские СМИ сообщают о том, что ВСУ заняли ряд населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. А в местных пабликах уже десятки сообщений о том, что эвакуация не проводится, а местные жители остались без связи и электричества. Что происходит в Курской области, разбирался «Фокус».

Российские паблики сообщают, что ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

Издание ASTRA частично подтверждает эту информацию, в частности тот факт, что ВСУ находятся в селе Свердликово.

«Ребят, про то, что они проникли в Свердликово, это правда, у меня там живут родня и одноклассница», — утверждает жительница Курской области, чью личность и место жительства подтвердила ASTRA, в местном чате.

Также российские паблики сообщают, что «украинским формированиям все-таки удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск».

«Юго-восточнее противник смог расширить зону контроля вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западном пригороду Суджи — Гончаровке. По неподтвержденным данным, в населенном пункте идут бои. Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с численно превосходящим противником», — отмечается, что украинских военных якобы около 400 и у них есть военная техника. А всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч солдат. Подтвердить, или проверить эту информацию не представляется возможным, так как в ряде населенных пунктов в Курской области отсутствует связь, в том числе и мобильная.

Тем временем в курских пабликах и каналах растет количество публикаций с просьбой найти и помочь вывезти родственников из населенных пунктов, которые, по данным местных жителей, остались полностью без связи — это: Заолешенка, Лебедевка, Свердликово и другие.

Издание ASTRA отмечает, со ссылкой на местных жителей, что в селе Свердликово отсутствуют свет, вода и газ. Те утверждают, что эвакуация не проводилась, те кто выехал, сделали это на собственных автомобилях.

Реакция властей Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти лишь «встречают население, которое покидает приграничные районы». Также в своем заявлении 6 августа он сообщил, что «ситуация контролируемая» и призвал «сохранять спокойствие» и «не поддаваться на провокации».

А в Курском МЧС даже опровергли, что они рассылали сообщения об эвакуации местного населения и призвали «не верить фейкам».

Издание «Настоящее время» отмечает, что сообщения от Минобороны РФ в течение дня редактировались. Так, сначала российское военное ведомство заявило, что ВСУ пытались прорваться через границу, но российские пограничники им помешали, во второй половине дня Минобороны России уже признало, что военные «продолжают отражать атаки», а к вечеру курский губернатор сообщил, что во вторник в области в результате украинских атак погибли три человека. К концу рабочего дня Минобороны России объявило об отступлении украинского отряда – потом этот пост отредактировали, удалив слова об отступлении.

В боях на границе, по сообщению российского ведомства, участвовали 300 украинских военнослужащих, 11 танков и 20 бронемашин ВСУ.

Реакция украинской стороны

Аналитики DeepState в свою очередь отмечают, что никаких новостей про происходящее в Курской области не будет. Делается это в целях безопасности Сил обороны.

«Мы внимательно следим за событиями, держим связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально честно, но когда придет время», — отметили в DeepState.

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