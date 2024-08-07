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СМИ: Россия потеряла сразу четыре населенных пункта в Курской области

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  • 7.08.2024, 11:21
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СМИ: Россия потеряла сразу четыре населенных пункта в Курской области

На Курск наступают до 2 тысяч бойцов ВСУ, на подходе второй эшелон.

ВСУ с территории Сумской области прорвали границу с РФ, войдя на территорию Курской области. Местная власть объявила об эвакуации всех муниципальных учреждений в Судже. Сегодняшнее утро показало не радужную для Кремля картину. Дарьино, Свердликово, Гоголевка и Гончаровка уже под контролем ВСУ, передает dialog.ua.

Об этом также сообщает российский «военкор» Лачен на своей странице в соцсети. Z-военкоры признаются, что на некоторых участках Курской области ВСУ продвинулись вглубь на 5 км. С собой захватили не только пехоту, но и артиллерию, бронетехнику и беспилотники. Враг ожидает, что сегодняшнее утро будет напряженным.

Противник сообщает о 2 тысячах украинских защитниках на территории области. Также ожидают подход второго эшелона, который будет вооружен дронами.

Российские военкоры отметили хорошую работу ВСУ в области ПВО и РЭБ. Сегодня ВКС РФ уже не смогут наносить удары по ВСУ из-за большой плотности ПВО на этом участке.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко заявил, что Киев разрушил планы Кремля, который планировал в августе атаковать Сумщину по примеру Харьковщины. Для этой цели противник собрал на границе живую силу и военную технику.

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