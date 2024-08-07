У стрелка из Турции, ставшего героем мемов, нашли «белорусский след»5
- 7.08.2024, 11:47
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Фотофакт.
Юсуф Дикеч поразил публику во время соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах. 51-летний турок завоевал свою первую медаль на Играх, взяв вместе с Шевваль Илайдой серебро. Но запомнился он не результатами, а своим видом.
Юсуф выступал в самой обычной одежде и очках для коррекции зрения, а во время стрельбы стоял в расслабленной позе, держа руку в кармане.Турецкий стрелок стал героем десятков мемов.
Теперь же в его Instagram нашли «белорусский след». Спортсмен на своей странице в соцсети публиковал фото белорусского шоколада «Беловежская пуща».
Зачем стрелок публиковал этот пост — загадка. Никакого описания к фото он не приложил.