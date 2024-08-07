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ВСУ быстро продвигаются вглубь России

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  • 7.08.2024, 14:01
  • 6,314
ВСУ быстро продвигаются вглубь России

Занят крупный выступ глубиной до 15 км.

Украинская армия устроила прорыв в российский тыл на глубину как минимум в 15 километров, ВСУ присутствуют в 11 населенных пунктах.

Данные российских СМИ и геолоцированные видео свидетельствуют о том, что ВСУ в районе Суджи, по всей вероятности, создали крупный выступ глубиной до 15 км, который вклинился в российский тыл, передает dialog.ua.

«Агентство» отметило на карте все известные на данный момент данные о продвижении украинских военных.

ВСУ на Курском фронте присутствуют в 11 населенных пунктах на глубину до 15 км. Ширина фронта - 10-11 км, пишет российский телеграм-канал «Два майора».

Судя по всему, была пересечена вторая линия обороны врага, продвижение дошло до населенных пунктов Леонидово и Александрия.

«А самое смешное то, что третьей линии обороны там нет», — отмечают OSINT-аналитики.

На карте отмечены:

населенные пункты, которые, по, данным телеграм-канала «Рыбарь», заняли украинские силы;

населенные пункты, в которых, по данным канала «Два майора», «присутствовали» украинские военные;

пожары, которые фиксировали оба дня спутники НАСА;

места съемки фото и видео, которые геолоцировали OSINT-проекты, в том числе украинский DeepState.

Согласно этим данным, самая дальняя от границы точка, где стороны несли потери в военной технике, северо-восток города Суджа, примерно в 11 км от границы. Здесь был уничтожен грузовик. Примерно на этом же расстоянии от границы (9,2 км) находится село Любимовка, в котором, как писал канал «Два майора», присутствовали украинские войска.

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