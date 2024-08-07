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В Гродно люди травятся мухоморами

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  • 7.08.2024, 14:06
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В Гродно люди травятся мухоморами

Из-за микродозинга.

В Гродно с начала года зафиксировано несколько случаев отравления мухоморами, рассказал завотделением токсикологии городской больницы скорой помощи (БСМП) Антон Бах, сообщает «Гродно Плюс». Все дело в микродозинге — употреблении сушеных грибов в сверхмалой дозировке в попытке улучшить здоровье.

«Несколько случаев уже в этом году было, когда люди травятся не то что собранными грибами, а именно сушеными грибами, в частности, мухоморами. Очень популярное сейчас название — микродозинг. Заказывают с различных интернет-ресурсов, покупают эти грибы и потихонечку, маленькими, как они рассказывают, дозировочками употребляют, и этого достаточно для того, чтобы попасть к нам на реанимационную койку и пробыть тут день, два, а то и больше», — рассказал Бах.

В основном в гродненскую БСМП поступают пациенты с легкой или средней степенью отправления, рассказывают врачи, но есть и случаи с тяжелыми последствиями, когда речь идет о жизни пациента. Процесс выздоровления в таких ситуациях может длиться месяцами.

Медики напоминают: в корзину стоит класть лишь те грибы, в безвредности которых вы уверены на 100%, иначе ситуацию не спасет даже термическая обработка. А при возникновении таких симптомов, как тошнота, диарея, боли в животе или головокружение незамедлительно стоит вызвать скорую помощь, выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить активированный уголь из расчета одна таблетка на килограмм массы тела.

В августе 2023 года в Беларуси запретили ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы. Чиновники требовали от продавцов таких добавок вернуть их производителю или утилизировать.

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