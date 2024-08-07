ВСУ приближаются к Курской АЭС 7.08.2024, 14:24

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Россияне ожидают ультиматума.

В российских Z-каналах продолжает нарастать тревога, связанная с военной операцией ВСУ на Курском направлении фронта.

Военкор кремлевского телеканала «Россия 1» Александр Сладков утверждает, что украинская армия стремится взять под контроль Курскую атомную электростанцию, которая находится всего в 60 км от украинской границы, передает dialog.ua.

Более того, в течение последних суток ВСУ вклинились в российский тыл на глубину в 15 км, приближаясь к объекту.

В своем Telegram-канале Сладков пишет, что Украина может установить контроль над АЭС, после чего потребовать вернуть контроль над украинской Запорожской АЭС в обмен.

Он также считает, что Украина может шантажировать Россию подрывом АЭС, как это делала Россия в случае с Запорожской станцией.

Кроме того, украинские военные могут сделать АЭС нерабочей, лишив Россию крупнейшего источника энергии.

Однако самое страшное, по мнению Сладкова, это демонстрация Западу результативности украинской армии и несостоятельности России, которая не смогла закрыть границу на угрожающем участке.

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