ВСУ приближаются к Курской АЭС
- 7.08.2024, 14:24
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Россияне ожидают ультиматума.
В российских Z-каналах продолжает нарастать тревога, связанная с военной операцией ВСУ на Курском направлении фронта.
Военкор кремлевского телеканала «Россия 1» Александр Сладков утверждает, что украинская армия стремится взять под контроль Курскую атомную электростанцию, которая находится всего в 60 км от украинской границы, передает dialog.ua.
Более того, в течение последних суток ВСУ вклинились в российский тыл на глубину в 15 км, приближаясь к объекту.
В своем Telegram-канале Сладков пишет, что Украина может установить контроль над АЭС, после чего потребовать вернуть контроль над украинской Запорожской АЭС в обмен.
Он также считает, что Украина может шантажировать Россию подрывом АЭС, как это делала Россия в случае с Запорожской станцией.
Кроме того, украинские военные могут сделать АЭС нерабочей, лишив Россию крупнейшего источника энергии.
Однако самое страшное, по мнению Сладкова, это демонстрация Западу результативности украинской армии и несостоятельности России, которая не смогла закрыть границу на угрожающем участке.