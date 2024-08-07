Военный аналитик назвал цель операции ВСУ в Курской области РФ 7.08.2024, 14:28

4,652

Александр Коваленко

По какому сценарию будут развиваться события?

Со вчерашнего дня российские СМИ сообщают о весьма стремительном продвижении ВСУ в Курской области. Сегодня появилась информация о том, что ВСУ заняли ряд населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.

Что на самом деле сегодня происходит в Курской области. Это такой же рейд, который мы видели в исполнении российских добровольцев, или полноценная военная операция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Если использовать исключительно военную терминологию, то это и не то, и не другое. Это что-то среднее, если исходить из информации, которая есть в открытых источниках. Что такое операция диверсионно-разведывательного характера? ДРГ обычно состоит из небольшого количества личного состава, например 10, 20, 30 человек. Но любая диверсионно-разведывательная группа может быть усилена для выполнения более широкого спектра задач. То есть она может быть усилена не только, например, артиллерийским огнем или поддержкой авиации, она может быть усилена также механизированной компонентой, техникой.

Обычно ДРГ не передвигаются на тяжелобронированной или легкобронированной технике, может быть использовано что-то быстрое и незаметное, если оно прилагается. Но в большей части операции выполняются пешим ходом. Однако та группировка, которая заходила на территорию Курской области, она, в принципе, не относится к среднестатистической ДРГ.

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, опубликованным вчера, участие в заходе на российскую территорию принимало 300 человек. Грубо говоря, это три роты, либо половина такого среднего батальона. Имела там место, конечно же, механизированная компонента, поддержка артиллерии и так далее.

Но с другой стороны, три роты не могут выполнять общевойсковую наступательную операцию с охватом фронта в 25 километров. Сейчас, если верить, опять-таки, российским ресурсам, неподконтрольными являются территории от Николаево-Дарьино до Олешек. А это практически 25 километров, если не напрямую, а полностью по границе, то получаем такой вот фронт.

300 человек выполнить такую задачу попросту не могут, это не их уровень. В настоящее время, опять-таки, согласно информации российских оккупационных ресурсов, фронт растянулся примерно на 20 километров от Рубанщины до Зеленого Шляха, это вблизи самой Суджи по автомобильной дороге Рыльск — Суджа.

Это явно не диверсионная операция. Можно ли назвать ее полноценно общевойсковой? Как бы тоже не получается. Это что-то среднее, что выполняет определенный функционал.

— Какие цели этой операции?

— Сложно сказать, наверное, создание санитарной зоны.

— Как могут развиваться события?

— Дальше события могут развиваться по сценарию расширения санитарной зоны по левому и по правому флангу, то есть на запад и на восток. Но все-таки на западное направление будет больше внимания, поскольку контроль дороги на Суджу — это довольно-таки важная задача для даже небольшого контингента. Ну и плюс, помимо всего прочего, сама Суджа, с учетом ее ландшафтно-географических особенностей, может представлять собой довольно удобный опорный пункт для санитарной зоны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com