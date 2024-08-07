Путин занервничал из-за боев в Курской области
- 7.08.2024, 14:46
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Глава Кремля срочно назначил ответсвенного за ситуацию.
Президент России Владимир Путин cозвал внеплановое заседание Совета безопасности РФ из-за боев и наступления ВСУ в Курской области.
«Атака военных ВСУ в Курской области — это «масштабная провокация», — заявил Путин перед началом совещания с членами правительства РФ.
Путин добавил, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств.
«По итогам моего разговора с исполняющим губернатора Курской области даны поручения по ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин.
Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.