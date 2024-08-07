закрыть
7 августа 2024, среда, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ захватили станцию «Суджа», через которую идет газ в Украину и Европу

4
  • 7.08.2024, 15:53
  • 5,240
ВСУ захватили станцию «Суджа», через которую идет газ в Украину и Европу
иллюстративное фото

Это чувствительное для россиян место.

По сообщениям российских телеграм-каналов, ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Там «Газпром» передает газ в украинскую газотранспортную систему.

Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти газопроводов, соединяющих Россию и Европу, пишут российские «Новые известия».

По последним сообщениям, ВСУ захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. Как передает бывший офицер Генштаба РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь», а также другие военкоры, вокруг Суджи закрепились украинские войска.

Суджа — это чувствительная точка на карте не только для «Газпрома» и России, но и для Европы и самой Украины.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров