ВСУ захватили станцию «Суджа», через которую идет газ в Украину и Европу

ВСУ захватили станцию «Суджа», через которую идет газ в Украину и Европу4
- 7.08.2024, 15:53
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Это чувствительное для россиян место.
По сообщениям российских телеграм-каналов, ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Там «Газпром» передает газ в украинскую газотранспортную систему.
Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти газопроводов, соединяющих Россию и Европу, пишут российские «Новые известия».
По последним сообщениям, ВСУ захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. Как передает бывший офицер Генштаба РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь», а также другие военкоры, вокруг Суджи закрепились украинские войска.
Суджа — это чувствительная точка на карте не только для «Газпрома» и России, но и для Европы и самой Украины.