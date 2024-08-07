ВСУ захватили станцию «Суджа», через которую идет газ в Украину и Европу 4 7.08.2024, 15:53

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иллюстративное фото

Это чувствительное для россиян место.

По сообщениям российских телеграм-каналов, ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Там «Газпром» передает газ в украинскую газотранспортную систему.

Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти газопроводов, соединяющих Россию и Европу, пишут российские «Новые известия».

По последним сообщениям, ВСУ захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. Как передает бывший офицер Генштаба РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь», а также другие военкоры, вокруг Суджи закрепились украинские войска.

Суджа — это чувствительная точка на карте не только для «Газпрома» и России, но и для Европы и самой Украины.

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