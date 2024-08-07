В США задержали пакистанца, который готовил убийство Трампа 7.08.2024, 16:03

Дональд Трамп

Фото: AP

Он мог действовать по заказу Ирана.

Правоохранители США арестовали гражданина Пакистана, который планировал убийства американских политиков и государственных чиновников. Среди его потенциальных целей мог быть и Дональд Трамп, сообщает Politico.

По словам прокуроров, 46-летнего Асифа Мерчанта арестовали в Техасе 12 июля, когда он готовился покинуть страну. По словам официальных лиц, задержанный не имеет непосредственного отношения к неудачному покушению на Трампа в июле. Зато считается, что пакистанец по заказу Ирана, вероятно, должен был отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого по приказу тогда еще президента Трампа ликвидировали в 2020 году в Ираке.

В судебных документах, которые были обнародованы на этой неделе, Трамп прямо не упоминается. Но, как рассказали источники Politico, Трамп действительно рассматривался как возможная мишень для покушения.

Согласно судебным документам, ФБР стало известно о намерениях пакистанца Асифа Мерчанта в апреле после того, как он путешествовал по Ирану и Пакистану, а затем полетел в США и связался с кем-то, кто сообщил правоохранительным органам о его злонамеренных намерениях. Этот неназванный контакт согласился стать конфиденциальным источником для ФБР, говорится в судебных документах.

По словам прокуроров, ФБР организовало пару офицеров под прикрытием, которые выдавали себя за наемных убийц, которые могли бы помочь в операции. Подозреваемый встретился с ними в июне и сказал им, что хочет убить «политическое лицо».

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