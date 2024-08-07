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Белорусских военных и технику отправляют в Россию

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  • 7.08.2024, 16:09
  • 4,782
Белорусских военных и технику отправляют в Россию

С чем связано передвижение техники и живой силы?

Военнослужащих 56-го зенитного ракетного полка и 8-й радиотехнической бригады сегодня отправили из Лунинца на российский полигон Ашулук в Астраханской области. Там они примут участие в тактических учениях, пишет «Медиа-Полесье».

Двумя днями ранее лунинецкие власти объявили о проведении учений по погрузке военной техники на железнодорожные платформы. Сообщалось, что действия военных проходили в рамках отработки элементов боевой подготовки.

56-й элитный ракетно-зенитный полк базируется на Лунинецком аэродроме с полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Также известно, что в Ашулук отправляют авиатехнику и летные экипажи из Барановичей.

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