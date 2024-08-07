У Лукашенко начнут отбирать украденное

У Лукашенко начнут отбирать украденное4
- 7.08.2024, 16:40
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Именно поэтому диктатор засуетился.
Во-первых, она глубже сама по себе. Проблемы на российском рынке возникают в момент прихода на поле Лукашенко нового игрока из той самой России, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Во-вторых, аналогичные сигналы прилетают, пока не очень громко, из других отраслей. Продажи невоенного машиностроения падают. С логистикой удобрений проблемы возникают на пустом месте. Алкоголь от лучших агросомелье оказывается шмурдяком. Список можно продолжить.
Если бы не выжигание НПЗ, то и нефтянка бы начала испытывать проблемы с качеством, пока проблемы финансовые (перевод на предоплату).
Большой трансфер сопровождается большим переделом собственности. У Лукашенко и его олигаршат будут отбирать все, что они украли или создали сами (что реже).
Времени, что у Лукашенко, что у новых «магнатов» почти не осталось, как и шансов договориться. Можно молиться за начало ирано-израильской войны (не шутка), можно имитировать озабоченность полями и курганами. Это не помогает.
Чтобы открыть форточку на Западе, нужны шаги. Пора бросать в бой новые старые кадры.