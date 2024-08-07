закрыть
7 августа 2024, среда, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко начнут отбирать украденное

4
  • 7.08.2024, 16:40
  • 10,412
У Лукашенко начнут отбирать украденное

Именно поэтому диктатор засуетился.

Во-первых, она глубже сама по себе. Проблемы на российском рынке возникают в момент прихода на поле Лукашенко нового игрока из той самой России, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Во-вторых, аналогичные сигналы прилетают, пока не очень громко, из других отраслей. Продажи невоенного машиностроения падают. С логистикой удобрений проблемы возникают на пустом месте. Алкоголь от лучших агросомелье оказывается шмурдяком. Список можно продолжить.

Если бы не выжигание НПЗ, то и нефтянка бы начала испытывать проблемы с качеством, пока проблемы финансовые (перевод на предоплату).

Большой трансфер сопровождается большим переделом собственности. У Лукашенко и его олигаршат будут отбирать все, что они украли или создали сами (что реже).

Времени, что у Лукашенко, что у новых «магнатов» почти не осталось, как и шансов договориться. Можно молиться за начало ирано-израильской войны (не шутка), можно имитировать озабоченность полями и курганами. Это не помогает.

Чтобы открыть форточку на Западе, нужны шаги. Пора бросать в бой новые старые кадры.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров