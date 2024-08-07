Полковник ВСУ назвал три задачи прорыва в Курской области РФ 1 7.08.2024, 17:25

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Роман Свитан

Направление — на Москву?

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, какая основная задача наступления в Курской области и как удается продвигаться:

— Я второй год говорю: направление на Москву — это в край непуганных идиотов. Там нет системы защиты. Так сложилось, непонятно, правда, как, что с западной стороны Оскола была граница, с восточной стороны Оскола начинались боевые действия. Посмотрите на карту и увидите.

До вопросов, связанных с движением россиян в районе Харькова, так оно примерно и было. То есть 600 километров границы, пограничники стоят друг на друга в бинокль смотрят, и мухтары с одной и с другой стороны. А за Осколом на восток начинались боевые действия. То есть с левого берега Оскола — воюем, с правого берега — грибочки собираем. А, по большому счету, это направление на Москву.

На данный момент, скорее всего, принято решение растянуть линию фронта. Растянуть почему? Потому что мы со своей стороны уже отстроили фортификационные сооружения, особенно в районе Сум. Есть определенные наметки пока только на полосу обеспечения, это минные поля, так называемые. Не хватает мин противопехотных, куда-то они делись. То есть эта полоса обеспечения и лучше ее проводить по российской территории, минировать российскую территорию для того, чтобы обеспечить нашу обороноспособность.

И вот сейчас принято было решение нанести превентивный удар по той группе россиян, которая в районе Суджи последнее время собиралась развернуться и двинуться в сторону Сум, как это было из-под Белгорода на Харьков. То есть это такой превентивный удар, мы имеем право это сделать, как обороняющаяся сторона. Заходить кратковременно на территорию противника для улучшения своей оборонительной позиции, что и было, скорее всего, предпринято. Это основная задача.

Вторая задача — это попытаться, растянув линию фронта, оттянуть на северный фронт, в район Сумы-Суджа, российские войска с восточного фронта, или с харьковского, или из-под Донецка, или из-под Луганска.

Россиянам сейчас придется принимать это решение. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, направление на Москву — это край непуганых идиотов. Там вообще нет никаких фортификаций, нет войск, вообще ничего. С одной заправкой можно до Москвы за сутки добраться. То есть это вторая задача, и, скорее всего, основная.

И третья задача — попытаться развернуть всю линию фронта. То есть развернуть фронт, который сейчас расположен, грубо, с востока на запад на юге нашей страны, а надо разворачивать с севера-запада на юго-восток. То есть до линии границы, начиная от Климова-Клинцов, заканчивая Ростовом. Примерно так. Линия границы между Украиной и Россией должна быть линией фронта. И вот мы сейчас будем пытаться это сделать — вытянуть российские войска с Крыма и с юга нашей страны.

Все будет зависеть, конечно, от россиян. Какое [решение примет] Генштаб России, какое противодействие, от этого будет зависеть дальнейшее движение.

Исходя из той информации, которая есть в свободном доступе, уже понятно, что наши войска пошли как минимум двумя колоннами вдоль газовых труб. В Судже разветвляется основная газовая труба, которая идет из России в Европу. В районе Суджи находится газовая станция, которая выполняет вопросы исчисления. То есть ГИС Суджа. И в этой ГИС разветвляется труба.

Мы пошли по этим трубам и сейчас, скорее всего, одна из основных задач — контролировать ГИС в Судже. Почему? Потому что россияне не будут бить на своей территории по газовой трубе, которая снабжает Европу. У них есть определенные обязательства перед европейскими потребителями. То есть одна труба после Суджи уходит на Львов, дальше на Польшу. А вторая труба идет юго-западнее, в сторону Одессы и уходит в Молдову, в Румынию.

Поэтому, с одной стороны, эти газовые трубы обеспечивают безопасность наших действий. И [поэтому важно] взять под контроль одну из основных газораспределительных станций и систем учета прокачки газа в Европу.

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