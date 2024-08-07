Z-пропагандисты сообщили о заходе ВСУ сразу в два российских города 7.08.2024, 17:55

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Суджа и Корнеево могут быть под контролем украинских войск.

Крупный российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» и Z-блогер Юрий Котенок сообщили о заходе украинских сил в Суджу и Коренево, райцентры Курской области. Военный аналитик Юрий Подоляка и военный блогер Борис Рожин прогнозируют захват Суджи уже в ближайшее время, пишет «Проект».

Первые сообщения о возможном заходе ВСУ в Суджу появились в местных телеграм-каналах. Канал «Суджа родная» (53 тысячи подписчиков) в 15:08 сообщил, что им приходит информация о переходе города под контроль ВСУ. Российский военный блог «Старший погранотряда» в 15:15 сообщил, что Суджа находится в «оперативном окружении». Спустя полчаса эту информацию повторил канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой».

Пророссийский военный блог Alex Parker Returns (бывший AP Wagner, который поддерживал «ЧВК Вагнера») сообщил около 16:00, что «Суджа оккупирована». «В город хохлы вошли сразу с нескольких сторон, предварительно взяв его в клещи. Сопротивления никто не оказывал, ибо гарнизона там как такового и не было. Это какой-то позор!» — написал он.

Издание Readovka в 16:05 написало со ссылкой на очевидцев, что ВСУ заняли западную окраину Суджи и вывесили флаг над больницей. После этого, по данным канала, российской армии удалось остановить продвижение ВСУ.

Близкий к Минобороны канал «Рыбарь» в 16:09 сообщил, что украинские силы вошли сразу в два райцентра — Суджу и Коренево. В 16:44 информацию о заходе в города подтвердил и военкор Юрий Котенок. «Рубилово жесткое. Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов. ДРГ укронацистов отмечены в 65 км от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (КАЭС)», — написал он.

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