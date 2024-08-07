Украинские военные наступают в Курской области 1 7.08.2024, 19:09

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Что происходит в Судже и действительно ли ВСУ хотят захватить Курскую АЭС.

В ночь на 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины начали наступление в направлении города Суджа (Курская область, РФ). Украинское военно-политическое руководство пока не подтверждало ни факта проведения операции, ни того, что наступают действительно ВСУ. К полудню 7 августа, по информации российских пропагандистских пабликов в соцсетях, украинским военным удалось взять под контроль до десятка населенных пунктов и продвинуться вглубь территории РФ на 10-15 км.

Charter97.org рассказывает, что известно о продвижении украинских сил к этому моменту и какой может быть цель операции.

Как все началось и что происходит сейчас?

Власти Курской области заявляли, что в ночь на 6 августа регион атаковали беспилотники, обстрелу также подвергся город Суджа в 10 км от границы с Украиной. Утром российские пропагандистские сообщества в социальных сетях первыми сообщили о прорыве границы вооруженными группами и боях в приграничной зоне. По разным данным, на территорию РФ зашли от 300 до 800 украинских военных при поддержке тяжелой бронетехники, в частности танков и зенитно-ракетных комплексов (пропагандисты также заявляют, что в Сумской области сформированы резервы ВСУ).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждал, что «бойцы пограничной службы ФСБ России и вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы». После полудня информацию о боях официально подтвердило минобороны РФ. Ведомство заявляло, что в область вошли около 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и 20 единиц другой бронетехники. К вечеру российское минобороны «уничтожило» бронетехники в полтора раза больше заявленного количества и заявило, что атака отбита, а украинские силы отступили. Однако через некоторое время сообщение было отредактировано, и информация об отступлении из него пропала без объяснения причин.

На следующий день для обсуждения ситуации в Курской области руководителей силовых ведомств собирал диктатор Владимир Путин.

Telegram-канал «Рыбарь» (издание «Медуза» называет его близким к минобороны РФ) писал, что к вечеру 6 августа украинские силы закрепились в приграничной зоне. К утру следующего дня, утверждает пропагандистский паблик, подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино в Суджанском районе и приблизились к западному пригороду районного центра – Гончаровке. Другой пропагандистский Telegram-канал – «Два майора» – утверждал, что украинские военные заняли Гончаровку, Гоголевку и российские опорные пункты в приграничной Олешне.

К полудню 7 августа, утверждает «Рыбарь», украинские силы также установили контроль над Обуховкой, Покровским, Толстым Лугом и Любимовкой, а также газоизмерительной станцией «Суджа», через которую российский газ поставлялся в Европу. Город Суджа, пишет паблик «Два майора», находится «в оперативном окружении» , а жители – эвакуированы.

OSINT-расследователи и специализированные украинские паблики пишут, что в результате украинской операции уничтожено как минимум два российских танка, два вертолета и как минимум шестеро российских военных взяты в плен. Telegram-канал DeepState геолоцировал некоторые из фотографий, зафиксировавших российские потери.

Действительно ли наступление ведут подразделения Вооруженных сил Украины?

Точно это неизвестно. В течение суток никто из официальных украинских лиц не подтвердил и не опроверг этих предположений. В Генеральном штабе ВСУ заявили «BBC News Україна», что у них «пока информации по этому поводу».

Косвенно это подтверждал Telegram-канал DeepState (в марте этого года паблик подписал меморандум о сотрудничестве с Минобороны Украины). «Мы внимательно следим за событиями [в районе Суджи], поддерживаем связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально точно и честно, но тогда, когда придет время. Сейчас не нужно мешать парням и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого», – заявили администраторы канала вечером 6 августа.

В 2023-м и весной 2024 года несколько похожих рейдов в Брянской, Курской и Белгородской областях проводили российские добровольческие формирования «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России», которые воюют на стороне Украины. Однако, отмечает российская служба BBC, «нынешний прорыв не похож на предыдущие: большая численность групп вторжения, бронетехники и более четкая координация действий отрядов, наступающих по разным направлениям». В Telegram-каналах РДК и «Свободы России» о нынешнем рейде также не сообщается, хотя предыдущие вылазки широко освещались.

Зачем эта операция Украине?

BBC, ссылаясь на пропагандистские паблики, пишет, что «в этот раз дело не ограничится скоротечным рейдом на российскую территорию», и нынешний прорыв – лишь «начальная стадия операции с целью оттянуть российские войска с других участков фронта, прежде всего в Харьковской и Донецкой областях». Также возможно, что рейд в Курскую область – отвлекающий маневр от другой крупной операции, планирующейся на другом участке фронта.

Такое же мнение высказывал бывший советник главы МВД Украины, политический аналитик Виктор Андрусив. «Курскую область обороняет группа войск «Север», которая собственно и ведет операцию в Волчанске. Отвлечение резервов позволит выбить россиян из захваченных ими населенных пунктов Харьковской области. Это хорошая версия с хорошими шансами на успех», – написал он в Telegram.

По мнению Андрусива, ВСУ могли нанести превентивный удар – чтобы не допустить перехода границы оккупационными силами в Сумской области, как это случилось в мае в Харьковской.

Он также высказывает предположение, что украинские военные могут попытаться взять под контроль Курскую атомную электростанцию, расположенную в Курчатове (около 60 км на северо-восток от Суджи), чтобы впоследствии обменять ее на Запорожскую АЭС, захваченную россиянами. Еще одна версия: операция в Курской области – демонстрация возможностей ВСУ для западных партнеров, которые якобы перестают верить в шансы Украины на победу.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью Charter97.org предположил, по какому сценарию дальше будут развиваться события в Курской области.

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