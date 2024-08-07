В Антарктиде зафиксировали новый рекорд тепла
- 7.08.2024, 19:44
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Сейчас в Антарктиде зима.
Ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Центральной Антарктиде. На станции «Восток» температура поднялась до −34,2 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
«Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции Восток в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал -34,2°С», — говорится в сообщении.
Сейчас в Антарктиде зима, июль и август — самые холодные месяцы для Южного полушария. Зафиксированная температура — самая теплая для зимы в самой холодной точке планеты. Средняя многолетняя температура на Востоке в июле составляет -66,6°C, в августе — 67,6°C ниже нуля.
Абсолютный температурный максимум был зарегистрирован на станции в летний период: 16 декабря 1957 года воздух на «Востоке» прогрелся до –13,6°С.