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Десятки российских солдат попали в плен в Курской области

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  • 7.08.2024, 19:51
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Десятки российских солдат попали в плен в Курской области

В районе КПП «Суджа» четыре военных ВСУ взяли в плен 40 российских солдат.

Несколько десятков российских солдат могли попасть в плен в ходе продолжающегося наступления ВСУ в Курской области. Об этом пишут украинские и российские информационные паблики. В частности, по данным телеграм-канала «Инсайдер UA», четыре военнослужащих армии Украины взяли в плен 40 российских солдат в районе КПП «Суджа». Эту информацию со ссылкой на бойца 24 ОШБ «Айдар» подтверждает журналист Александр Невзоров. В обоих случаях публикации сопровождаются фотографией, на которой запечатлены несколько десятков человек в камуфляжной форме, лежащих на дороге.

Издание «Униан» в своем телеграм-канале разместило видео, где, как утверждается, заснят момент сдачи в плен бойцам ВСУ 22 российских военных.

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. К утру 7 августа армия Украины заняла 11 населенных пунктов: Любимовку, Обуховку, Лебедевку, Покровское, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Несмотря на переброску в Курскую область резервов российского Минобороны, ВСУ удалось развить наступление. Россияйкая армия потеряла контроль над газоизмерительной станцией «Суджа», которая обеспечивает примерно половину поставок «Газпрома» в Европу, а одноименный город оказался в оперативном окружении. Как пишет «Военный осведомитель», ВСУ подтянули резервы и для российской стороны «существует очень серьезная вероятность» потерять Суджу.

Z-канал «Рыбарь», в свою очередь, сообщает, что ситуация в Курской области «продолжает ухудшаться». По его данным, помимо продвижения к Судже и захвата газовой станции «Газпрома», ВСУ «расширили зону контроля» на северо-западном участке фронта. «Занята деревня Леонидово и село Любимовка», — пишет «Рыбарь», констатируя: попытки российских военных выбить ВСУ из хутора Зеленый Шлях потерпели неудачу. «К сожалению, разведгруппы противника проникают дальше», — отмечает другой Z-канал «Два майора».

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