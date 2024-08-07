Туристов отправят в космос на стратосферном шаре 2 7.08.2024, 22:39

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Тесты уже в сентябре.

Испанская компания Halo Space проведет испытательный полет стратосферного шара для туристов в сентябре, сообщает портал ixbt.com.

Этот тестовый пуск станет уже шестым и пройдет в Саудовской Аравии. Прототип специальной капсулы Aurora в натуральную величину поднимется на 30 километров над Землей.

Так проверят работу всех ключевых систем аппарата, который, как надеются создатели, станет популярным видом транспорта для космических туристов.

В планах – организовывать шестичасовые полеты, за время которых пассажиры стратосферного шара поднимутся на 35 км в высоту и смогут насладиться «уникальным видом на Землю».

Пилотируемые полеты Halo Space хочет начать в 2025 году, коммерческие – еще через год.

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