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Трамп заявил о согласии на три этапа дебатов, начиная с Fox News

  • 9.08.2024, 6:06
Трамп заявил о согласии на три этапа дебатов, начиная с Fox News

Штаб Харрис настаивал на дебатах на ABC.

Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, заявил, что он согласен на проведение трёх президентских дебатов на крупнейших телеканалах, начиная с дебатов на Fox News 4 сентября.

Трамп сказал об этом в четверг в ходе пресс-конференции, организованной в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Кандидат в президенты США от Республиканской партии также упомянул возможность дебатов на канале NBC 10 сентября и на ABC 25 числа того же месяца.

Дональд Трамп утверждает, что руководство этих медиа уже дало согласие, и он ждет лишь, когда предложение одобрит предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис, которую называют наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии.

Избирательный штаб Харрис настаивал на проведении дебатов 10 сентября на ABC. Это время ранее было запланировано для новой встречи Трампа и президента Джо Байдена, который впоследствии вышел из гонки. Но Дональд Трамп сказал, что поединок на ABC «был прерван» выходом Байдена из избирательной кампании. В штабе Харрис в этой связи сказали, что «Трамп напуган и бежит на Fox News, чтобы его выручили».

Пресс-конференция 8 августа стала первой встречей Дональда Трампа с журналистами с тех пор, как Камала Харрис выбрала кандидатом на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца. Трамп назвал Уолца «левым радикалом».

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