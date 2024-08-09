Мощные взрывы в Крыму: «Нептуны» ударили по авиабазе «Бельбек» 9.08.2024, 7:50

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Оккупанты заявили о массированной атаке.

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Сакском и Черноморском районе. Об этом сообщили мониторинговые крымские Telegram-каналы и представитель оккупационной «администрации» Севастополя Михаил Развожаев.

Отмечается, что в пропагандистских медиа писали об угрозе ударов с применением беспилотников по территории захваченного войсками РФ украинского Крыма еще около 00:40.

Позже оккупационной «администрацией» было объявлено о воздушной тревоге в Крыму — сначала из-за дронов, и впоследствии и из-за ракетной угрозы.

Также появились сообщения о работе ПВО российских захватчиков.

Как писал Telegram-канал «ЧП/Саки», в Сакском районе были слышны взрывы, якобы был сбит БПЛА над морем.

Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об «отражении атаки ВСУ» российскими оккупантами. Также «чиновник» рассказал о якобы ракетном ударе и работе ПВО.

«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном удалении от берега», — написал Развожаев.

Он также добавил, что сохранялась опасность дроновой атаки. Но позже, около 1:50, заявил об отбое воздушной тревоги.

В то же время Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Черноморском была слышна стрельба, и один «сильный взрыв».

Впоследствии медиа сообщило, что в Черноморском прогремел еще взрыв, и местные жители рассказали, что «куда-то попали, когда был первый взрыв».

А потом «Крымский ветер» проинформировал, что взрывы со стороны Черноморского прозвучали и в селе Красносельское.

В 02.53 подписчик «Крымского ветра» сообщил о сильном взрыве в районе Пионерского под Симферополем.

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