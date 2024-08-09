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Наступление на Курск: к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ

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  • 9.08.2024, 8:58
  • 16,374
Наступление на Курск: к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ

В зоне вторжения может быть 10 тысяч украинских военных.

Участие 80-й десантно-штурмовой бригады — одной из лучших украинских бригад — подчеркивает масштаб украинской операции к северу от северной границы Украины с Россией.

Об этом пишет издание Forbes.

Западные журналисты благодаря видео, распространенных в сети, установили, что в боях на территории России участвует 80 ОДШБр. В кадр попали танки Т-64БВ, Т-80БВ, разминировочная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и американские колесные бронетранспортеры Stryker. Все машины бронированы каркасами для защиты от дронов.

«Только 80-я десантно-штурмовая бригада эксплуатирует такое сочетание бывшей советской и бывшей американской техники», — пишет издание.

Forbes отмечает, что участие 80-й десантно-штурмовой бригады — одной из лучших украинских бригад — подчеркивает масштаб украинской операции к северу от северной границы Украины с Россией.

Как пишет СМИ ранее уже были попытки пересечения российской границы украинскими формированиями из числа граждан РФ, но эти рейды были небольшими по масштабу и ограниченными — и никогда не длились более нескольких дней. Больше всего они имели целью смутить российских лидеров.

Но по мнению Forbes, украинская операция, которая началась 6 августа, отличается. Задействованы как минимум три бригады численностью до 2 тысяч военнослужащих каждая: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада. Артиллерия, беспилотники и противовоздушная оборона играют важную вспомогательную роль.

«С каждым часом становится все понятнее, что происходящее в Курске не является налетом, а действительно вторжением. То, что украинцы вкладывают значительные ресурсы в это вторжение, конечно, не гарантирует его успеха. В зоне вторжения может быть 10 тысяч украинских военных. Российская Северная группировка войск, которая воюет вдоль приграничной полосы, насчитывает около 48 тысяч военнослужащих. Но Северная группировка войск увязла в Волчанске, украинском пограничном городе в 140 км к юго-востоку от Суджи, российского пограничного города, который является местом украинского вторжения», — пишет издание.

Отмечается, что решающим фактором событий в РФ может стать то, насколько быстро Северная группировка войск сможет перебросить силы на Суджу, и если ВС РФ будут двигаться медленно, они могут потерять гораздо больше территории Курской области перед наступающими украинскими колоннами.

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