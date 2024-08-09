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В Курской области стала пропадать мобильная связь на фоне наступления ВСУ

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  • 9.08.2024, 9:12
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В Курской области стала пропадать мобильная связь на фоне наступления ВСУ

Украинская армия подходит к административному центру Льгов.

Жители Курской области РФ начали массово жаловаться на сбои в работе мобильной связи после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. В частности, в социальных сетях 8 августа пользователи сообщали об отсутствии связи в Суджанском районе, где идут основные боестолкновения, обратил внимание «Коммерсант».

Операторы горячих линий «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и МТС подтвердили, что абоненты могут столкнуться с проблемами при звонках в регионах. В частности, при попытке набрать курский номер с «Вымпелкома» сначала раздаются короткие гудки, а потом связь прерывается.

В администрации Курской области заявили, что к вечеру 8 августа в самом Курске мобильная связь и мобильный интернет «работали исправно».

Как отметил источник «Коммерсанта» на телеком-рынке, на данный момент бои идут вдали от магистральной инфраструктуры сотовых операторов, соответственно, причина перебоев в работе «не в технологическом поле». По его словам, проблемы у операторов связи возникают из-за распоряжения властей о локальном глушении сети в целях обеспечения безопасности. При этом технические сбои могут быть в районах активных боевых действий, уточнил собеседник.

Другой источник издания в сотовом операторе рассказал, что в подобных ситуациях могут быть повреждены электрические сети — для восстановления работы вышек устанавливают генератор, но сделать это специалисты смогут только после создания безопасной обстановки в районе. Если само оборудование пострадало, то до восстановления используются передвижные вышки сотовой связи, объяснил собеседник.

Также в районах, где риск начала боевых действий высокий, операторы могут устанавливать оборудование на территории полуразрушенных зданий в целях маскировки, добавил источник «Коммерсанта».

Между тем, за три дня вторжения украинская армия заняла не менее 20 населенных пунктов Курской области и контролировала территорию около 400 квадратных км. При этом рядом с городом Суджа, захваченным накануне, ВСУ приступили к возведению фортификационных сооружений: начали рыть окопы, блиндажи и капониры. Также украинские военные разворачивают взводные и ротные опорные пункты для малых групп, а бронетехника продолжает поступать из Украины через границу, сообщал военкор Юрий Котенок.

ВСУ двигаются по направлению к Льгову — административному центру с населением почти 20 тысяч человек, пишут z-военкоры. Как отмечает канал «Два майора», из города массово на машинах уезжают люди, формируя длинные пробки на узких сельских шоссе.

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