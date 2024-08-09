Бывший сотрудник СБУ: Лукашенко молчит 10 9.08.2024, 12:02

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Белорусский диктатор никак не реагирует на провал РФ в Курской области.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV обратил внимание, что на боевые действия в Курской области не отреагировал союзник российского диктатора Путина — белорусский узурпатор Лукашенко.

«Тефлоновый диктатор Александр Лукашенко [не сказал] ничего, ни слова, ни пары из уст вообще. Такое впечатление, что он не знает, что происходит в Курске. Хотя обычно он комментирует любые события — в Китае, в США. Ничего. Он занят сельским хозяйством», — отметил Ступак.

Также эксперта удивило отсутствие реакции членов Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит РФ:

«Эй, ОДКБ, там вроде бы на вашего члена напали, вы должны хоть что-то сказать. Такое впечатление, что у них сайт просто на ремонте, на техническом обслуживании. Какая реакция? Я не видел никакой реакции от любого члена ОДКБ».

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