Войска РФ нанесли масштабный удар по супермаркету в Константиновке 9.08.2024, 12:41

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Оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии.

В полдень пятницы, 9 августа, российские террористы нанесли мощный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере, 7 человек ранены.

Черный дым и огонь окутали все здание. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян», – подчеркнул Филашкин.

По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии. На месте работают все необходимые службы. Сколько человек находилось в супермаркете в момент удара, пока неизвестно.

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