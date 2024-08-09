В Беларуси нашли «цезиевые лисички» 9.08.2024, 16:49

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Превышение нормы — в пять раз.

В одной из проб грибов, которые исследовали в Речицком районе, содержание цезия-137 почти в пять раз превысило норму. Об этом сообщили в местном центре гигиены и эпидемиологии.

«Превышения выявлены в четырех пробах: в одной пробе черники и трех пробах лисичек. При нормативе 160 Бк/кг уровни содержания цезия-137 в пробах черники составили 207 Бк/кг (населенный пункт Чирвоная Кветка). При нормативе 500 Бк/кг уровни содержания цезия-137 в пробах лисичек составили от 568 Бк/кг до 2420 Бк/кг (населенный пункт Новый Барсук)», — сообщили в центре гигиены и эпидемиологии.

Специалисты напомнили, что дары леса способны накапливать радионуклиды.

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