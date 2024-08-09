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Украинские военные записали обращение из Суджи

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  • 9.08.2024, 19:48
  • 7,812
Украинские военные записали обращение из Суджи

Его сняли возле филиала «Газпрома».

Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Ролик распространили в сети, заметил «Униан».

Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины находятся у здания филиала российского «Газпрома».

«Город контролируется Вооруженными Силами Украины. В городе спокойствие, все дома целы. Стратегический объект «Газпрома» в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады», - заявил один из военных.

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