Украинские военные записали обращение из Суджи 14 9.08.2024, 19:48

7,812

Его сняли возле филиала «Газпрома».

Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Ролик распространили в сети, заметил «Униан».

Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины находятся у здания филиала российского «Газпрома».

«Город контролируется Вооруженными Силами Украины. В городе спокойствие, все дома целы. Стратегический объект «Газпрома» в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады», - заявил один из военных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com