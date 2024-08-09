Украинские военные записали обращение из Суджи

Украинские военные записали обращение из Суджи14
- 9.08.2024, 19:48
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Его сняли возле филиала «Газпрома».
Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Ролик распространили в сети, заметил «Униан».
Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины находятся у здания филиала российского «Газпрома».
«Город контролируется Вооруженными Силами Украины. В городе спокойствие, все дома целы. Стратегический объект «Газпрома» в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады», - заявил один из военных.
August 9, 2024