В Гродно мужчина пошел с ножом на силовиков
- 1.09.2024, 6:20
В него стреляли резиновыми пулями.
Как сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал, в Гродно (дата не указана) 52-летний «выпивший мужчина буянил и приставал к жителям». Тогда они вызвали милицию.
На место приехал участковый инспектор. По их словам, мужчина схватил нож и стал им угрожать. Участковый вызвал ОМОН.
«На требования бросить нож он только начинал сильнее им размахивать, матерился и грозился пустить его в дело. Его предупредили, что будут стрелять, но тот не реагировал», — сообщает телеграм-канал.
Как отметили силовики, им пришлось несколько раз выстрелить резиновыми пулями по ногам гродненца. После этого силовики вызвали «скорую».