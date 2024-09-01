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В Гродно мужчина пошел с ножом на силовиков

  • 1.09.2024, 6:20
В Гродно мужчина пошел с ножом на силовиков

В него стреляли резиновыми пулями.

Как сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал, в Гродно (дата не указана) 52-летний «выпивший мужчина буянил и приставал к жителям». Тогда они вызвали милицию.

На место приехал участковый инспектор. По их словам, мужчина схватил нож и стал им угрожать. Участковый вызвал ОМОН.

«На требования бросить нож он только начинал сильнее им размахивать, матерился и грозился пустить его в дело. Его предупредили, что будут стрелять, но тот не реагировал», — сообщает телеграм-канал.

Как отметили силовики, им пришлось несколько раз выстрелить резиновыми пулями по ногам гродненца. После этого силовики вызвали «скорую».

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