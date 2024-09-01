«Именно для этой цели Лукашенко нужен Путину» 1.09.2024, 8:36

В Украине гадают, пойдет ли диктатор на обострение.

В воскресенье, 25 августа, МИД Украины опубликовал заявление о недружественных действиях Беларуси:

«ВС Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, с применением ПВО и инженерной техники, в Гомельской области на северных границах Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК «Вагнер». Проведение учений в приграничной полосе, в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС, создает угрозу национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом».

Этому предшествовало заявление Лукашенко о «более 20 бригадах и батальонных группах, которые будут задействованы на границе с Украиной для недопущения прорыва», вместе с комплексами «Искандер» и «Полонез» дальностью 200-500 км. То есть это уже угроза не только для Украины, но и для Польши, Литвы и Латвии.

Поводом для переброски войск и техники к границе стали вроде бы мифические украинские беспилотники, которые Лукашенко в начале августа увидел в небе Беларуси, однако их обломки так никто и не нашел и не предоставил соответствующих доказательств, напоминает ТСН.

Еще позже, когда в адрес Минска посыпались обвинения от российских пропагандистов и Z-военкоров в отведении в июле от украинской границы белорусских сил, что якобы и позволило прорыв ВСУ на Курщине, Лукашенко дал интервью депутату Госдумы и мужу пропагандистки Скабеевой Евгению Попову, где пытался оправдаться и пригрозить Украине. Однако получилось не очень убедительно, учитывая сигналы о невозможности применения ядерного оружия, потому что от Беларуси с Россией отвернутся их немногочисленные союзники (прежде всего, наверное, Китай).

На официальное заявление украинского МИДа представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз ответил, что Минск не получал «официальных обращений» от Киева с требованием отвести войска от общей границы. А официальное сообщение на сайте МИД Украины там назвали информацией «на просторах интернета, где хватает всякого».

Сейчас, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Украина усиливает границу с Беларусью. Пока что по линии госграницы не фиксировалось каких-либо нестандартных или провокативных действий, перемещений техники или личного состава армии Беларуси. Тем не менее под видом учений или под давлением РФ Минск концентрирует определенное количество своих подразделений в глубине своей территории.

«Ситуация там постоянно отслеживаются. Украина в состоянии войны, обороняется, поэтому усиливает границу, чтобы не допустить повторного вторжения. Беларусь постоянно проводит учения и перебрасывает свои силы. Белорусские власти подыгрывают РФ и делают все возможное, чтобы Украина держала часть своей армии на этом направлении», – добавил Андрей Демченко.

Угроза с севера: зачем Беларусь накапливает войска

Еще с 24 февраля 2022 года Минск является соагрессором Москвы. В начале полномасштабного российского вторжения Лукашенко «любезно» предоставил Путину территорию Беларуси для наступления российских войск на Киев. В Украине осознают, что это может повториться. Поэтому с 2022 года украинцы существенно укрепили границу с Беларусью, которая составляет 1000 км.

Неделю назад мониторинговая группа «Беларуски Гаюн» сообщала, что еще 10 августа Беларусь начала перебрасывать свои силы на юг в Гомельскую область (польские эксперты напоминают, что именно там накануне 24 февраля 2022 года у российских военных был плацдарм для дальнейшего вторжения – ред.), к границе с Украиной. По состоянию на 23 августа там было сконцентрировано около 1000 военных.

Эксперты сомневаются, что сейчас речь может идти об опасности второго большого наступления на Киев или Черниговщину с территории Беларуси. Даже учитывая наличие в Беларуси определенного количества «вагнеровцев», Лукашенко нужно объявлять призыв резервистов. Еще в 2022 году Минск уверял, что при необходимости может призвать до 500 тыс. «Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», – заявлял белорусский министр обороны Виктор Хренин. Однако учитывая огромную миграцию за границу, особенно мужчин, это фантастическая для Беларуси цифра.

Чтобы создать реальную угрозу для Украины с севера, России нужно перебрасывать в Беларусь свои войска, причем в большом количестве, как это было накануне 24 февраля 2022 года. А дополнительных резервов у Кремля пока нет. Они пока что даже не могут остановить продвижение ВСУ на Курщине, потому что им не хватает мобилизационного ресурса.

«Россия давно стремится углубить участие Беларуси в войне против Украины, но в этом конкретном случае Кремль преследует очень конкретную цель. Путин надеется, что создавая потенциальную белорусскую угрозу вдоль северной границы Украины, он сможет заставить Киев оттянуть украинские войска с Курщины, ослабив давление на свою перенапряженную армию», – пишет в своей статье для Atlantic Council эксперт Евразийского центра Петер Дикинсон.

По словам министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина, Лукашенко пойдет на повышение ставок, только если поймет, что китайцы не могут его от этого защитить. На минувшей неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян был в Москве и Минске. Он лично предан Си Цзиньпину и является фактически вторым человеком в китайской иерархии. А к Си Цзиньпину прислушиваются и Путин, и Лукашенко.

«Китайский фактор – важная часть, почему белорусы сегодня остаются «независимыми». Кроме того, возможно, Путин бы уже их и «съел». Хотя это непростая история, Лукашенко не глуп, прекрасно это понимает. Думаю, где-то внутри у него «особенные» чувства к Путину. Поэтому я уверен, что это (военные маневры Беларуси – ред.) совершенно сознательное психологическое и военное давление, согласованное с РФ», – говорит Климкин.

К тому же действия Лукашенко и бряцание белорусской армии оружием на границе с Украиной нуждаются в дополнительной коммуникации Киева западными союзниками и партнерами. Уже достаточно долго Москва не обстреливает Украину ракетами и «Шахедами» с территории Беларуси. Хотя российские дроны в последнее время очень часто летят через территорию Беларуси, чтобы потом ударить по целям в Украине. Однако если этот шаткий статус-кво изменится, считается вероятным, что российские ракеты и дроны все чаще будут пересекать «границы» НАТО.

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