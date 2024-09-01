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Рождение Курской республики?

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  • Вадим Штепа
  • 1.09.2024, 12:06
  • 2,352
Рождение Курской республики?

О фантомах и шаблонах.

20 августа появилась информация о том, что Министерство обороны РФ создало три новые войсковые группы – с названиями российских городов: «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Это беспрецедентный факт в новейшей истории. За последние 10 лет пропаганда приучала россиян к тому, что какие-то региональные проблемы могут возникать только в других странах. Например, в Украине Крым, а потом – Донецкая и Луганская «народные республики». А Россия «едина и неделима».

Но после двух лет полномасштабной войны вдруг оказалось, что России самой надо оборонять приграничные области. А может, и не только приграничные? Если маятник войны пошел в обратную сторону, то, может быть, вскоре российское Минобороны создаст войсковые группы «Хабаровск» и «Владивосток» – для удержания территории исторического Зеленого Клина?

Сегодня Украина заявляет, что она контролирует десятки населенных пунктов и более тысячи квадратных километров в Курской области. И это тоже беспрецедентный факт в постсоветской истории. Разумеется, государство-агрессор должно осознавать, что оно в конце концов получит «ответку», как Германия в двух мировых войнах. Просто многие не ожидали, что события пойдут с такой скоростью.

Я не военный эксперт. Но меня, как многолетнего исследователя регионализма, интересует политическое измерение этих событий. На мой взгляд, если украинская власть выдвинет идею Курской независимой республики, это может изменить все политические контексты, к которым мы привыкли.

Это получилось бы не просто альтернативой «ДНР» и «ЛНР», а ликвидацией российского имперского принципа как такового. Но пока ясного озвучивания этой идеи нет. Есть флаги «Курской народной республики», но это скорее воспринимается как неформальный креатив, а не стратегия украинской власти.

Украинский политический эксперт Юрий Шулипа полагает, что «в Курскую область Украина пришла навсегда». Но если это действительно так, необходимо менять сознание регионального сообщества, иначе оно так и останется российским.

Пока Украина официально объясняет свои действия необходимостью «создания буфера против России». Но невозможно никакое продвижение своей позиции на основе лишь сугубо негативных, реактивных лозунгов «против». Лозунг «против России» у курян производит лишь обратный эффект, заставляя их сплачиваться вокруг кремлевского вождя и его местных назначенцев.

Чтобы сломать эту имперскую схему, необходим активный, позитивный проект, который ставит задачу освобождения регионов, вовлечения их граждан в собственное самоуправление. Это очень сложная задача, и постсоветская российская власть ее никогда не решала.

По существу, Россия никогда не была реальной федерацией типа США и ФРГ. Там все штаты и земли пользуются высоким региональным самоуправлением и сами избирают собственную власть. В России же президент отстраняет и назначает губернаторов – такого никакой его американский коллега позволить себе не может.

Постсоветская Россия фактически преемствовала коммунистическую, псевдофедералистскую модель РСФСР, которая строилась не по равноправно-региональному, а по этническому принципу. Разумеется, никто не против множества национальных республик в России, но все их население (и нерусское, и русское), по данным недавней переписи (2021), составляет лишь около 20 процентов населения страны. А остальные 80 процентов (тоже и русских, и нерусских) живут в областях, краях и «федеральных городах», которые не имеют республиканского статуса.

Асимметричность этой федерации – и вдобавок московский политический и экономический гиперцентрализм – фактически лишает ее подлинно федеративного характера, превращает жителей разных областей в каких-то второсортных «провинциалов». Вряд ли жителей Гамбурга или Лос-Анджелеса можно назвать «провинциалами». А нынешние куряне фактически ими являются: они не могут свободно избирать ни своего губернатора, ни свой региональный парламент (региональные политические партии в России запрещены).

Напомню один полузабытый, но поучительный исторический факт. В 1993 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель и местный совет народных депутатов провозгласили Уральскую республику. Их целью был вовсе не «выход из РФ», но лишь подъем регионального политического и экономического самоуправления до уровня соседних республик – Татарстана и Башкортостана. Однако президент Ельцин (несмотря на то что по рождению сам уралец) запретил эту республику – уволил губернатора и распустил местный парламент.

Как полагает уральская, а ныне калифорнийская журналистка Ксения Кириллова, «окружение президента считало, что обретение областью с преимущественно русским населением республиканского статуса является шагом к распаду России». Может быть, здесь и зарыта Кащеева игра империи? В свое время Джордж Вашингтон с соратниками провозгласили независимую Американскую республику – и это стало началом конца Британской империи. Хотя они говорили с нею на одном и том же языке. И сегодня московская имперская пропаганда вещает от имени «всех русских», но если о себе заявит независимая от Москвы Курская республика, это сломает массу шаблонов. Это не означает, что она изолируется от соседних регионов, напротив – будет выстраивать с ними равноправные отношения, только уже без всякой имперской «вертикали».

Да, кто-то может сказать, что «Курской республики никогда не было» и потому это совершенный фантом. Но всё в этом мире однажды начиналось с чистого листа. Соединенных Штатов тоже когда-то не было. И полезно вспомнить, что большинство нынешних стран ЕС созданы теми, кого в свое время называли «сепаратистами».

Вадим Штепа, «Радио Свобода»

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