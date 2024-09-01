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Зрители украинского телеканала: Лукашенко не может спокойно спать

  • 1.09.2024, 12:27
  • 1,014
Зрители украинского телеканала: Лукашенко не может спокойно спать

ВСУ нужно действовать.

В связи с последними заявлениями Лукашенко украинский телеканал FREEДOM провел опрос среди своих зрителей на тему: «Для чего Лукашенко регулярно делает абсурдные и противоречивые заявления?»

Среди наиболее ярких ответов:

«Проверяет прочность пуйловского крючка — можно ли с него соскочить»;

«Лука хитрый как лиса. Унюхивает, куда ветер дует, чтобы в критический момент соскочить в безопасное место»;

«ВСУ в Курске, старый уже спать спокойно не может. Вот и бредит»;

«И нашим, и вашим. Чтобы в Гааге срок скостили. Или чтобы свои не забили»;

«Лукашенко, с одной стороны, страшно боится потерять власть, а с другой, зная прекрасно Путина, он старается лавировать. Если бы он озвучивал намерения пойти своей дорогой, как это сделала Украина, то Путину ничего не стоило бы оккупировать сначала Беларусь а потом начать войну против Украины. Ни в коем случае не оправдываю Лукашенко как диктатора и преступника, но очевидно: Путин возомнил себя царем мира, а Лукашенко, по сути, ублажает царя своими высказываниями и действиями»;

«Лукашенко продался Путину за деньги, поэтому усиленно помогает ему в фашистской войне. Потому что Лукаш такой же рашист и диктатор, как и Путин. Вот в чем суть. По поступкам судить надо, не обращая внимания на слова (политическую болтовню). Слова Лукашенко всегда лживы и служат лишь для прикрытия его подлых планов»;

«Путин жив, пока идет z-война, поэтому он до последнего будет ее вести. А Лукашенко жив, пока жив Путин. Поэтому он до конца будет помогать Путину в этой проклятой и ужасной войне! Лукашенко — самый настоящий враг Украины. Так не пора ли Украине и ВСУ действовать соответственно? Ведь Лукашенко настолько безумен и связан с Путиным, что может попробовать повторить 24 февраля, то есть неожиданно напасть на Украину, надеясь на «белорусский блицкриг» через открытие второго z-фронта»;

«Этот старый дед Лукашенко столько лет у власти, что давно впал в неадекватность и утратил понимание происходящего. Когда, наконец, белорусы поднимут восстание и свергнут его?»;

«Только у меня, когда говорят «Лукашенко», слышится «Янукович»?)))».

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