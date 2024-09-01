Зрители украинского телеканала: Лукашенко не может спокойно спать
- 1.09.2024, 12:27
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ВСУ нужно действовать.
В связи с последними заявлениями Лукашенко украинский телеканал FREEДOM провел опрос среди своих зрителей на тему: «Для чего Лукашенко регулярно делает абсурдные и противоречивые заявления?»
Среди наиболее ярких ответов:
«Проверяет прочность пуйловского крючка — можно ли с него соскочить»;
«Лука хитрый как лиса. Унюхивает, куда ветер дует, чтобы в критический момент соскочить в безопасное место»;
«ВСУ в Курске, старый уже спать спокойно не может. Вот и бредит»;
«И нашим, и вашим. Чтобы в Гааге срок скостили. Или чтобы свои не забили»;
«Лукашенко, с одной стороны, страшно боится потерять власть, а с другой, зная прекрасно Путина, он старается лавировать. Если бы он озвучивал намерения пойти своей дорогой, как это сделала Украина, то Путину ничего не стоило бы оккупировать сначала Беларусь а потом начать войну против Украины. Ни в коем случае не оправдываю Лукашенко как диктатора и преступника, но очевидно: Путин возомнил себя царем мира, а Лукашенко, по сути, ублажает царя своими высказываниями и действиями»;
«Лукашенко продался Путину за деньги, поэтому усиленно помогает ему в фашистской войне. Потому что Лукаш такой же рашист и диктатор, как и Путин. Вот в чем суть. По поступкам судить надо, не обращая внимания на слова (политическую болтовню). Слова Лукашенко всегда лживы и служат лишь для прикрытия его подлых планов»;
«Путин жив, пока идет z-война, поэтому он до последнего будет ее вести. А Лукашенко жив, пока жив Путин. Поэтому он до конца будет помогать Путину в этой проклятой и ужасной войне! Лукашенко — самый настоящий враг Украины. Так не пора ли Украине и ВСУ действовать соответственно? Ведь Лукашенко настолько безумен и связан с Путиным, что может попробовать повторить 24 февраля, то есть неожиданно напасть на Украину, надеясь на «белорусский блицкриг» через открытие второго z-фронта»;
«Этот старый дед Лукашенко столько лет у власти, что давно впал в неадекватность и утратил понимание происходящего. Когда, наконец, белорусы поднимут восстание и свергнут его?»;
«Только у меня, когда говорят «Лукашенко», слышится «Янукович»?)))».