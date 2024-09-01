Украинские пограничники устроили «экскурсию» на границе с Беларусью

Украинские пограничники устроили «экскурсию» на границе с Беларусью1
- 1.09.2024, 21:43
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Готовы встречать врага.
Государственная пограничная служба Украины организовала «экскурсию» для украинцев на белорусской границе. В ведомстве заверили, что украинские силы полностью готовы к возможным угрозам.
Пограничники отметили, что Александр Лукашенко под предлогом учений концентрирует войска у границы с Украиной. В ответ на это ГПСУ усиливает оборонительные меры в Черниговской области.
Военные сняли видеообзор для украинцев, где продемонстрировали минные поля, укрепления и разрушенный в начале полномасштабного вторжения мост.
Пограничники, которые следят за ситуацией с помощью дронов, сообщили, что на данный момент не фиксируют агрессивных действий со стороны Беларуси.