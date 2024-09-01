закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники устроили «экскурсию» на границе с Беларусью

1
  • 1.09.2024, 21:43
  • 3,788
Украинские пограничники устроили «экскурсию» на границе с Беларусью

Готовы встречать врага.

Государственная пограничная служба Украины организовала «экскурсию» для украинцев на белорусской границе. В ведомстве заверили, что украинские силы полностью готовы к возможным угрозам.

Пограничники отметили, что Александр Лукашенко под предлогом учений концентрирует войска у границы с Украиной. В ответ на это ГПСУ усиливает оборонительные меры в Черниговской области.

Военные сняли видеообзор для украинцев, где продемонстрировали минные поля, укрепления и разрушенный в начале полномасштабного вторжения мост.

Пограничники, которые следят за ситуацией с помощью дронов, сообщили, что на данный момент не фиксируют агрессивных действий со стороны Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин