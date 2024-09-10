Атакован аэропорт Жуковский под Москвой: взлетно-посадочная полоса охвачена пламенем
- 10.09.2024, 7:50
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Появились первые кадры.
В ночь на 10 сентября больше 10 дронов атаковали Московскую область. Мэр Москвы Собянин заявил о работе ПВО в Раменском и Подольске, а также о пожарах после атаки беспилотников. Российские паблики пишут о том, что на территории Московской области было уничтожено 14 дронов.
При этом точно неизвестно, какое количество беспилотников достигло поставленной цели.
Мэр Москвы Собянин подтвердил факт пожара на взлетно-посадочной полосе аэродрома Жуковский.
С его же слов, пожар начался из-за падения обломков дрона. В Сети можно увидеть не один кадр «яркого» зрелища из Жуковского.
В Раменском в результате неудачной работы российской системы ПВО был нанесен удар по многоэтажному жилому дому.
ЧП произошло на Спортивном проезде, а загорелись этажи с 11-го по 12-й. Еще повреждена одна из квартир многоэтажного дома на улице Высоковольтной.
Во время утренней атаки беспилотников в аэропортах Домодедово и Внуково был введен план «Ковер».