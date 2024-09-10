Представлен самый роскошный в мире электроскутер
- 10.09.2024, 9:10
Карбон, кожа и малый тираж.
Знаменитое немецкое ателье Mansory, которое выполняет тюнинг «Гелендвагена», Rolls-Royce и даже Bugatti, взялось за скромный скутер Vespa. Для него разработали лимитированную версию Monaco Edition. Об этом сообщается на официальном сайте Mansory.
Новый Vespa Monaco Edition получил карбоновые переднее крыло и обтекатели, а также декор в цветах флага Монако. Сиденья скутера изготовили из дорогой кожи с перекрестными швами.
Силовая установка не претерпела изменений. Для доработки в Mansory выбрали электроскутер Vespa Elettrica. Он оснащен мотором на 5,% л. с. (4 кВт) и батареей емкостью 4,2 кВт∙ч.
Скутер Vespa Elettrica Monaco Edition способен разогнаться до 70 км/ч, а его запас хода составляет 100 км. Зарядить батарею можно за 3,5-4 часа.
Новый Vespa Monaco Edition выпустят небольшим тиражом в 99 единиц. Стоимость пока не называется, но она будет существенно выше, чем цена Vespa Elettrica в стандартной версии, которая составляет 8000 долларов.