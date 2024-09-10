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В Беларуси запретили продавать опасное российское мороженое

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  • 10.09.2024, 11:52
  • 5,708
В Беларуси запретили продавать опасное российское мороженое

Два вида.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида российского мороженого производителя «Фабрика грез» из Нижегородской области и пирожное «Красный бархат» из Бобруйска. Эти товары появились в списке опасной продукции на сайте ведомства, пишет «Зеркало».

Запрет вводится с 10 сентября.

Речь идет о мороженом в вафельном стаканчике с заменителем молочного жира с ароматами тутти-фрутти и вишни. В сладостях выявили завышенное почти вдвое замещение молочного жира его заменителем.

В пирожном «Красный бархат», которое выпускает бобруйское предприятие «Тевьемастер», нашли незаявленные изготовителем в маркировке синтетические красители. Их содержание было в 1,5 раза выше максимально допустимого уровня.

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