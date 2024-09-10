В Беларуси запретили продавать опасное российское мороженое

В Беларуси запретили продавать опасное российское мороженое1
- 10.09.2024, 11:52
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Два вида.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида российского мороженого производителя «Фабрика грез» из Нижегородской области и пирожное «Красный бархат» из Бобруйска. Эти товары появились в списке опасной продукции на сайте ведомства, пишет «Зеркало».
Запрет вводится с 10 сентября.
Речь идет о мороженом в вафельном стаканчике с заменителем молочного жира с ароматами тутти-фрутти и вишни. В сладостях выявили завышенное почти вдвое замещение молочного жира его заменителем.
В пирожном «Красный бархат», которое выпускает бобруйское предприятие «Тевьемастер», нашли незаявленные изготовителем в маркировке синтетические красители. Их содержание было в 1,5 раза выше максимально допустимого уровня.