закрыть
10 сентября 2024, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России на нефтепроводе друга Путина произошел мощный взрыв

  • 10.09.2024, 12:20
  • 5,784
В России на нефтепроводе друга Путина произошел мощный взрыв

Есть жертвы.

В понедельник, 9 сентября, в Курманаевском районе Оренбургской области РФ во время ремонтных работ на нефтепроводе низкого давления Гаршино - Ростоши произошел сильный взрыв, передает «Диалог.UA» со ссылкой на российские массмедиа.

Сообщается, что площадь возгорания на нефтепроводе, который был экстренно перекрыт, достигала 150 квадратных метров. В результате инцидента три человека попали в больницу с ожогами различных степеней, а впоследствии появились данные о том, что двое из них погибли.

Согласно данным регионального управления Следственного комитета РФ, данный взрыв был не связан с военными действиями (атакой беспилотников), а стал следствием нарушений техники безопасности. По факту гибели 2 человек из-за пожара на нефтепроводе Гаршинского месторождения возбуждено уголовное дело из-за «нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», повлекшего за собой тяжкие последствия.

К слову, данный нефтепровод принадлежит «ННК-Оренбургнефтегаз» - дочерней структуре Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова.

Данный российский олигарх с 3 июня 2022 года пребывает под персональными санкциями стран ЕС, введенными в связи с полномасштабным вторжением войск РФ на территорию Украины. Добавим, в официальных документах Евросоюза Худайнатов проходит как «лицо, близкое к Игорю Сечину и Владимиру Путину». В свою очередь, в санкционном списке Канады этот миллиардер числится как «близкий соратник» российского правящего режима.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов