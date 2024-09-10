В России на нефтепроводе друга Путина произошел мощный взрыв 10.09.2024, 12:20

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Есть жертвы.

В понедельник, 9 сентября, в Курманаевском районе Оренбургской области РФ во время ремонтных работ на нефтепроводе низкого давления Гаршино - Ростоши произошел сильный взрыв, передает «Диалог.UA» со ссылкой на российские массмедиа.

Сообщается, что площадь возгорания на нефтепроводе, который был экстренно перекрыт, достигала 150 квадратных метров. В результате инцидента три человека попали в больницу с ожогами различных степеней, а впоследствии появились данные о том, что двое из них погибли.

Согласно данным регионального управления Следственного комитета РФ, данный взрыв был не связан с военными действиями (атакой беспилотников), а стал следствием нарушений техники безопасности. По факту гибели 2 человек из-за пожара на нефтепроводе Гаршинского месторождения возбуждено уголовное дело из-за «нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», повлекшего за собой тяжкие последствия.

К слову, данный нефтепровод принадлежит «ННК-Оренбургнефтегаз» - дочерней структуре Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова.

Данный российский олигарх с 3 июня 2022 года пребывает под персональными санкциями стран ЕС, введенными в связи с полномасштабным вторжением войск РФ на территорию Украины. Добавим, в официальных документах Евросоюза Худайнатов проходит как «лицо, близкое к Игорю Сечину и Владимиру Путину». В свою очередь, в санкционном списке Канады этот миллиардер числится как «близкий соратник» российского правящего режима.

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