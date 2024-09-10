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Новый французский электромобиль премиум-класса впервые заметили на дорогах

  • 10.09.2024, 14:33
Новый французский электромобиль премиум-класса впервые заметили на дорогах

DS4 E-Tense во время испытаний не оклеили камуфляжной пленкой.

Линейку DS4 вскоре расширят — к бензиновым, дизельным и гибридным версиям вскоре присоединится электромобиль E-Tense. Его сфотографировали во время финальных тестов в Европе и опубликовали фотографии на сайте Motor.es.

Новый DS4 E-Tense во время испытаний не оклеили камуфляжной пленкой, ведь нечего скрывать — дизайн авто не изменился. Его выдают лишь отсутствие выхлопной трубы, несколько измененный задний бампер с диффузором и оригинальные колесные диски аэродинамического дизайна.

На кузове тестового автомобиля даже уже есть эмблемы E-Tense. Салон DS4 не показали, однако он также не претерпит серьезных изменений.

Ожидается, что электромобиль DS4 E-Tense получит новый 210-сильный мотор и батарею емкостью 60 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 500 км. Кстати, эту же силовую установку получит и электрический Peugeot 408.

Новый DS4 E-Tense презентуют до конца нынешнего года, а продажи электромобиля стартуют в начале 2025 года.

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