В Польше осуждена белоруска, которая шпионила для КГБ

В Польше осуждена белоруска, которая шпионила для КГБ2
- 10.09.2024, 15:11
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Девушка пошла на сотрудничество с польскими спецслужбами.
В Польше осуждена гражданка Беларуси, которая шпионила за эмигрантским сообществом в интересах КГБ. Её приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Сообщается, что женщина пошла на сотрудничество с польскими спецслужбами, рассчитывая на смягчение наказания.
Окружной суд Варшавы рассмотрел дело Дарьи О., обвиняемой в передаче информации о деятельности и финансировании белорусских оппозиционных организаций. Эти данные, как утверждается, использовались пропагандой режима Лукашенко.
Ранее СМИ сообщали, что задержанная — бывшая активистка «Говори правду» Дарья Остапенко из Барановичей. По слухам, она работала порноактрисой и предлагала эскорт-услуги, что могло быть использовано для её вербовки белорусскими спецслужбами.