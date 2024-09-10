В Польше осуждена белоруска, которая шпионила для КГБ 2 10.09.2024, 15:11

1,942

Дарья Остапенко

Девушка пошла на сотрудничество с польскими спецслужбами.

В Польше осуждена гражданка Беларуси, которая шпионила за эмигрантским сообществом в интересах КГБ. Её приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Сообщается, что женщина пошла на сотрудничество с польскими спецслужбами, рассчитывая на смягчение наказания.

Окружной суд Варшавы рассмотрел дело Дарьи О., обвиняемой в передаче информации о деятельности и финансировании белорусских оппозиционных организаций. Эти данные, как утверждается, использовались пропагандой режима Лукашенко.

Ранее СМИ сообщали, что задержанная — бывшая активистка «Говори правду» Дарья Остапенко из Барановичей. По слухам, она работала порноактрисой и предлагала эскорт-услуги, что могло быть использовано для её вербовки белорусскими спецслужбами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com