Брестчанин пытался вывезти в Польшу более $118 тысяч, но деньги изъяли 3 10.09.2024, 15:47

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Все дело в декларации.

Брестская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Бреста, которому инкриминировано покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемый 29 июля 2024 года, следуя в качестве пассажира рейсового автобуса из Беларуси в Польшу через РПТО «Варшавский мост», умышленно спрятал в личных вещах и не задекларировал наличные деньги в сумме свыше 118 тысяч долларов, которые, по его словам, предназначались для покупки автомобиля.

Деньги у мужчины изъяли.

Он пояснил таможенникам, что знал о правилах перемещения наличной валюты через границу, но не захотел заполнять декларацию.

Действия брестчанина квалифицировали по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 228 УК (Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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