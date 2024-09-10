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Huawei выпустил первый в мире трехсекционный смартфон

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  • 10.09.2024, 18:04
Huawei выпустил первый в мире трехсекционный смартфон

Стоит втрое дороже iPhone 16 Pro Max.

Компания Huawei всего через 12 часов после большой презентации Apple провела собственную масштабную премьеру, на которой китайцы представили знаковый для себя продукт — первый в мире серийный раскладной смартфон с трехсекционной конструкцией. Новинка, получившая название Mate XT, будет стоить почти втрое дороже флагманского iPhone 16 Pro Max.

«Сегодня мы выпустили то, о чем многие думали, но ни у кого так и не получилось сделать. Наша команда разработчиков без устали трудилась на протяжении последних пяти лет. Сегодня мы снова переписали историю, превратив научную фантастику в реальность, и первыми вступили в новую эпоху складных гаджетов», — подчеркнул исполнительный директор Huawei Ричард Ю.

Масса смартфона составила 238 г, что сопоставимо с весом мобильных устройств с привычным форм-фактором. В полностью раскрытом состоянии толщина корпуса гаджета составила 3,6 мм, а в сложенном — 12,8 мм. Смартфон, складывающийся в двух местах, можно использовать в конфигурации с экранами диагональю 10,2, 7,9 и 6,4 дюйма. OLED-дисплей имеет разрешение 2232x3184 пикселей в разложенном виде, 2232x2048 пикселей в «двойном» режиме и 2232x1008 пикселей в форме с одинарным экраном.

На задней части установлен узнаваемый восьмиугольный модуль системы камер с четырьмя сенсорами. Главная камера — 50-мегапиксельный датчик с сенсором размером 1/1,56 дюйма с переменной светосилой в диапазоне от f/1.4 до f/4.0 и оптической стабилизацией. Он действует вместе с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком f/2.2 и телеобъективом на 12 Мп с 5,5-кратным оптическим приближением и гибридным зумом до 50х. В фокусировке также помогает оптический лазерный датчик.

За улучшение качества съемки отвечает фирменная технология Huawei XMAGE на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Под каждой из трех секций установлено по тонкой батарее, суммарный объем которых составил 5600 мА*ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также беспроводную систему питания на 50 Вт.

В Китае цены на Huawei Mate XT в базовой конфигурации 16Гб+256Гб стартуют с отметки 19 999 юаней (примерно $2,8 тыс. по нынешнему курсу), что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с самым дорогим смартфоном Apple нового поколения — iPhone 16 Pro Max. Флагманская версия гаджета с 16 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти обойдется в 23 999 юаней (почти $3,4 тыс.). Старт продаж нового гаджета намечен на 20 сентября 2024 года.

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