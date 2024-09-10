Huawei выпустил первый в мире трехсекционный смартфон 1 10.09.2024, 18:04

Стоит втрое дороже iPhone 16 Pro Max.

Компания Huawei всего через 12 часов после большой презентации Apple провела собственную масштабную премьеру, на которой китайцы представили знаковый для себя продукт — первый в мире серийный раскладной смартфон с трехсекционной конструкцией. Новинка, получившая название Mate XT, будет стоить почти втрое дороже флагманского iPhone 16 Pro Max.

«Сегодня мы выпустили то, о чем многие думали, но ни у кого так и не получилось сделать. Наша команда разработчиков без устали трудилась на протяжении последних пяти лет. Сегодня мы снова переписали историю, превратив научную фантастику в реальность, и первыми вступили в новую эпоху складных гаджетов», — подчеркнул исполнительный директор Huawei Ричард Ю.

Масса смартфона составила 238 г, что сопоставимо с весом мобильных устройств с привычным форм-фактором. В полностью раскрытом состоянии толщина корпуса гаджета составила 3,6 мм, а в сложенном — 12,8 мм. Смартфон, складывающийся в двух местах, можно использовать в конфигурации с экранами диагональю 10,2, 7,9 и 6,4 дюйма. OLED-дисплей имеет разрешение 2232x3184 пикселей в разложенном виде, 2232x2048 пикселей в «двойном» режиме и 2232x1008 пикселей в форме с одинарным экраном.

На задней части установлен узнаваемый восьмиугольный модуль системы камер с четырьмя сенсорами. Главная камера — 50-мегапиксельный датчик с сенсором размером 1/1,56 дюйма с переменной светосилой в диапазоне от f/1.4 до f/4.0 и оптической стабилизацией. Он действует вместе с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком f/2.2 и телеобъективом на 12 Мп с 5,5-кратным оптическим приближением и гибридным зумом до 50х. В фокусировке также помогает оптический лазерный датчик.

За улучшение качества съемки отвечает фирменная технология Huawei XMAGE на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Под каждой из трех секций установлено по тонкой батарее, суммарный объем которых составил 5600 мА*ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также беспроводную систему питания на 50 Вт.

В Китае цены на Huawei Mate XT в базовой конфигурации 16Гб+256Гб стартуют с отметки 19 999 юаней (примерно $2,8 тыс. по нынешнему курсу), что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с самым дорогим смартфоном Apple нового поколения — iPhone 16 Pro Max. Флагманская версия гаджета с 16 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти обойдется в 23 999 юаней (почти $3,4 тыс.). Старт продаж нового гаджета намечен на 20 сентября 2024 года.

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