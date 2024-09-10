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Путин объявил о начале самых масштабных за 30 лет военно-морских учений

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  • 10.09.2024, 18:41
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Путин объявил о начале самых масштабных за 30 лет военно-морских учений

Диктатор РФ будет наблюдать за маневрами «Океан-2024» по видеосвязи.

Диктатор России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в старте активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», сообщил Кремль. Правитель назвал их самыми масштабными за последние три десятилетия, в маневрах в качестве наблюдателей участвуют 15 стран.

Путин отметил, что американские вооруженные силы отрабатывают переброску и развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе перспективных ракетных систем, провоцируют гонку вооружений. В связи с этим Россия должна быть готова к любому развитию ситуации и «отражению военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», отметил Путин.

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