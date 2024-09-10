Масштабный пожар на Ольманских болот потушили с помощью авиации 10.09.2024, 22:46

В Минлесхозе винят полесских сборщиков клюквы.

Масштабный лесной пожар в Столинском районе, который сутки тушили на площади в 70 га, ликвидирован, сообщили в МЧС. Его возникновение связывают с неосторожным обращением с огнем во время сбора клюквы.

Основной работой по ликвидации пожара «в заболоченной местности в Столинском районе» занимались не спасатели — они предоставили три машины и 19 человек из всех привлеченных 29 единиц техники и 128 работников. Однако важную работу провела авиация МЧС.

«Двумя вертолетами Ми-8 и Ми-17 Авиации МЧС осуществлено 92 сброса воды», сообщили в ведомстве.

В Минлесхозе ранее сообщали, что пожар на Ольманских болотах был локализован, занимались его окарауливанием — то есть осматривали пройденную пожаром площадь в поиске сохранившихся очагов. При тушении на болотах использовали гусеничные болотоходы.

Говоря о текущих лесных пожарах, в ведомстве отметили, что все они зафиксированы в ягодных местах.

«Сейчас — сезон сбора клюквы. Но несмотря на запрет на посещение лесов, граждане сознательно идут на преступление, лишая себя и будущие поколения не только ягод, но и богатого леса», — подчеркнули в Минлесхозе.

Накануне лесники высказывали версию, что пожар в Столинском районе мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, о крупном пожаре площадью в десятки гектаров на Полесье Минлесхоз сообщил вечером 9 сентября. На следующий день министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил, что его потушат к вечеру 10 сентября. Сообщалось о площади в 70 га.

Ранее в Гомельской области местные власти уже сообщали о лесных и торфяных пожарах. Дым от них добрался даже до Литвы — в соседней стране рекомендовали закрыть окна дома, чаще делать уборку и реже бывать на улице.

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