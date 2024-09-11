CМИ: Украинский футболист переплыл Тису ради перехода в белорусский клуб 11.09.2024, 5:11

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Денис Шелихов

Голкипер два месяца готовился к побегу из страны и тренировался плавать с ластами.

Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл приграничную реку Тису, чтобы попасть в Беларусь и подписать контракт с клубом «Славия-Мозырь». Перед этим футболист два месяца готовился к побегу из страны и тренировался плавать с ластами, пишет украинский «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

Накануне, 9 сентября, в пресс-службе белорусского футбольного клуба «Славия-Мозырь» сообщили о подписании контракта с 35-летним голкипером из Украины Денисом Шелиховым. Там рассказали, что спортсмен прибыл в Мозырь «в статусе свободного агента» после ухода из сумского клуба «Виктория», однако о том, каким образом он выехал из Украины, — ни слова. Умолчал об этом и сам голкипер.

В интервью пресс-службе «Славии» спортсмен рассказал, что хорошо знает тренеров клуба, так как раньше работал с ними в минском «Луче».

— Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился, — добавил Шелихов.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу» от своих источников, голкипер пересек границу Украины незаконно, переплыв реку Тису на границе с Румынией и Венгрией. Он якобы тщательно готовился к побегу из страны — два месяца ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Как Шелихов впоследствии добрался до Беларуси — неизвестно.

Сам новоиспеченный вратарь «Славии» отказался комментировать эту информацию, назвав ее «догадками и предположениями». Он посоветовал журналисту издания «спросить у пограничной службы».

Не стал Шелихов высказываться и о ситуации в своей стране, которая третий год ведет войну с Россией.

Дмитрий Шелихов родился 23 июня 1989 года в Херсоне, учился в спортивной школе в Киеве. Выступал за такие клубы украинской Премьер-лиги, как «Днепр» (Днепр) и «Волынь» (Луцк). В 2017–2018 годах отметился в Беларуси — сначала был вратарем минского «Луча», а затем «Ислочи».

Последним местом работы Шелихова была «Виктория» (Сумы). В этом клубе он пробыл год, провел десять матчей и пропустил десять голов.

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